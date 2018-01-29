29 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мужчина с ножом напал на продавца сельского магазина в Дятловском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел в д. Охоново, куда 26 января приехал житель Барановичей 1965 года рождения. В тот же день мужчина посетил магазин: он купил бутылку водки и распил ее с местным жителем.
Торговый объект в деревне расположен рядом с лесным массивом и железнодорожной станцией, чем мужчина и решил воспользоваться. Он пришел в магазин на следующий день и купил пачку сигарет. После покупки вышел на улицу, осмотрелся и вернулся назад. "Внутри он достал нож и стал угрожать продавцу. Женщину успела по телефону сообщить супругу о нападении. В этом момент злоумышленник уже перелез через прилавок и напал на нее", - сообщили в милиции. Спугнул подозреваемого местный житель, который увидел происходящее через окно и стал стучаться в двери. Злоумышленник забрал из кассы Br250 и убежал.
На место незамедлительно прибыли сотрудники милиции. По следам они вышли на железнодорожную станцию, однако на ней подозреваемого не было. Наряды милиции были направлены на близлежащие ж/д станции в направлении Барановичей и Лиды. На одной из них правоохранители обратили внимание на странное поведение мужчины: он наблюдал за происходящем на железной дороге из лесу. Как только к нему направились милиционеры, мужчина попытался убежать, но в ходе недолгой погони был задержан.
"Во время осмотра места происшествия экспертами Слонимского межрайонного отдела ГКСЭ проведена работа по обнаружению, изъятию следов и вещественных доказательств. Назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская экспертиза, результаты которых позволят восстановить более полную картину произошедшего", - сообщила официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области Мария Лешик.
В пресс-службе УВД отметили, что подозреваемый ранее был судим за изнасилование и разбой.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.453 BYN
|2.46 BYN
|USD
|1.9808 BYN
|1.979 BYN
|1.983 BYN
|RUB
|3.5207 BYN
|3.505 BYN
|3.518 BYN