26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина с ножом ограбил аптеку в Гомеле, подозреваемого задержали по горячим следам, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Заведующая аптекой на Речицком проспекте вечером 25 апреля сообщила в милицию о том, что неизвестный мужчина угрожал ножом и похитил из кассы Br360, после чего скрылся. "Были проинформированы ближайшие наряды милиции. На ул.70 лет БССР милиционеры заметили мужчину, по приметам напоминавшего предполагаемого грабителя, - рассказали в УВД. - Сотрудники остановили его. При обыске у него были изъяты деньги и оружие, которое предположительно использовалось для разбоя".

Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК (разбой).-0-