Мужчина украл из минских магазинов партию брендовых очков и 18 дорогостоящих велосипедов

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина украл из магазинов в Минске партию брендовых очков и 18 дорогостоящих велосипедов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В ГУВД рассказали, что в ночь с 13 на 14 мая из магазина оптики, расположенного на проспекте Независимости в Минске, была похищена партия брендовых солнцезащитных очков и оправ к коррекционным линзам. Общая стоимость украденного превысила Br100 тыс. Спустя несколько дней из веломагазина по ул. Кульман были украдены 18 дорогостоящих велосипедов. На этот раз размер причиненного ущерба превысил Br60 тыс.

Фото ГУВД Мингорисполкома

"Проведены осмотры магазинов и прилегающих к ним территорий, изъяты необходимые для исследования следы. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обе кражи совершил 35-летний ранее судимый уроженец Могилевской области. Он задержан. Часть похищенного мужчина успел сбыть своим знакомым в республике и за ее пределами", - рассказали в ГУВД.

По словам первого заместителя начальника ГУВД Мингорисполкома - начальника криминальной милиции Владимира Рудишкина, по фактам краж органами следствия возбуждены уголовные дела по ст.205 УК (кража). Он обратил внимание, что ни один из названных торговых объектов не был оборудован системой видеонаблюдения. Кроме того, охранная сигнализация магазина оптики в связи с ремонтом была отключена от сервера. В веломагазине охранная сигнализация вообще отсутствовала. Указанные обстоятельства существенно повлияли на выбор преступника, одновременно усложнив оперативникам задачу по установлению его личности.-0-