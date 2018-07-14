14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в Бресте напоролся на металлический штырь забора, потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел в районе 5.30 утра по ул. Войкова. Сообщение поступило от станции скорой медицинской помощи (по прямой линии связи). Молодой человек 1994 года рождения, по его словам, гулял с друзьями и решил перелезть через ограждение на территорию вагонного депо, но не удержался и повис ногой на штыре. Самостоятельно слезть не смог, и компании пришлось вызывать медиков.

Чтобы освободить парня из железного плена, пришлось применять аварийно-спасательный инструмент. С предварительным диагнозом "колотая рана левого бедра, алкогольное опьянение" его госпитализировали в Брестскую городскую больницу скорой медицинской помощи.-0-