27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в Гомеле отравился при попытке вскрыть найденный на пустыре баллон, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о запахе неизвестного вещества на лестничной площадке в жилом доме поступило гомельским спасателям 26 апреля в 16.18. Хозяйка жилья во время инцидента в квартире отсутствовала. "Выяснилось, что ее муж нашел на пустыре ржавый металлический баллон емкостью около 20 л. Он принес его домой и попытался вскрыть, после чего почувствовал недомогание и вызвал скорую медицинскую помощь. Еще до прибытия работников МЧС мужчину осмотрели медики, с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом" он был госпитализирован", - рассказали в МЧС.

Когда спасатели зашли в квартиру, они обнаружили вскрытый баллон и разлитое вещество. Были проведены все необходимые замеры. Предположительно, разлитое вещество - ангидрид уксусной кислоты. Работники МЧС провели дегазацию и нейтрализовали вещество щелочным раствором. Баллон был вынесен из помещения и изъят для утилизации.-0-