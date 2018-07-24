Мужчина в Гомельском районе погиб под поездом

24 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб под колесами дизель-поезда в Гомельском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.
Трагедия произошла 23 июля около 20.50 на станции Зябровка. 58-летний мужчина незадолго до случившегося употреблял спиртное. Затем отправился на платформу и лег под вагон стоящего поезда "Куток-Гомель". Машинисты не заметили лежащего под вагоном человека.
"Основная рассматриваемая версия произошедшего - суицид", - отметил Сергей Казакевич. По данному факту проводит проверку Гомельский районный отдел Следственного комитета. Назначены экспертизы.-0-
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