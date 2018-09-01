Мужчина в Гомельском районе получил серьезные ожоги во время рыбалки под ЛЭП

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в Гомельском районе получил ожоги II и III степени во время рыбалки под ЛЭП, сообщили БЕЛТА со ссылкой на твиттер-аккаунт "Минскэнерго".
Инцидент случился 31 августа, рыбак 1995 года рождения передвигался с разложенным удилищем под линиями электропередачи рядом с населенным пунктом Кравцовка под Гомелем и попал под напряжение.
Энергетики напоминают, что высокое напряжение поражает даже на расстоянии. Специалисты призывают любителей рыбной ловли не быть беспечными, соблюдать требования предупреждающих и запрещающих плакатов, не ловить рыбу возле ЛЭП.-0-
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