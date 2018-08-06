Мужчина в Гродно обокрал парикмахерскую, где работала мать

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в Гродно обокрал парикмахерскую, где мать работала уборщицей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Сын узнал, что на объекте, где трудится мать, к вечеру собирается определенное количество выручки. Как-то он изъявил желание помочь женщине по работе. "Дождавшись удобного момента, он вскрыл выдвижной ящик в столе и похитил свыше Br500. В тот же день все потратил на развлечения и спиртное", - рассказали в пресс-службе.

В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража".-0-