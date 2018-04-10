Мужчина в Гродно столкнул с лестницы шумного соседа, он погиб

10 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина столкнул с лестницы шумного соседа, он погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина иногда выпивал в своей квартире с друзьями. Застолья проходили шумно, чем раздражали соседа. В какой-то момент при выяснении отношений мужчина перешел от слов к делу.

"Он несколько раз ударил пенсионера в лицо. Тот не удержался на ногах и упал с лестницы", - рассказали в пресс-службе УВД. Затем пенсионер скончался, так и не обратившись в больницу.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.144 "Причинение смерти по неосторожности". В милиции обратили внимание граждан на то, что конфликты, в том числе с соседями, необходимо решать исключительно в правовом поле.-0-