20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в минском метро прыгнул на рельсы перед прибывающим поездом. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте метрополитена.
В 11.23 на ст. "Площадь Ленина" молодой мужчина прыгнул на путь перед приходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но удар был чрезвычайно силен. Движение поездов на Московской линии остановлено. Будет дополнено...— Minskmetro (@minmetro) 20 февраля 2018 г.
"В 11.23 на ст. "Площадь Ленина" молодой мужчина прыгнул на путь перед приходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но удар был чрезвычайно силен. Движение поездов на Московской линии остановлено", - говорится в сообщении.-0-
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