В Минском районе "доктор-педофил" приставал к 7-летней девочке

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе мужчина представился доктором и приставал на улице к 7-летней девочке, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского РУВД Елена Королева.

Вечером 2 сентября в оперативно-дежурную службу Минского РУВД обратился житель агрогородка Хатежино. Он пояснил, что, когда его 7-летняя дочь гуляла на улице, к ней подошел неизвестный мужчина, представился доктором и сказал, что нужно ее осмотреть на вирусы. Незнакомец завел девочку за здание электрощитовой, где, сняв с нее нижнее белье, стал осматривать и ощупывать. После этого злоумышленник одел ребенка и скрылся на велосипеде. Вернувшись домой, девочка рассказала про это родителям.

В распоряжении милиции есть изображение мужчины, личность которого устанавливается.

Сотрудники Минского РУВД при наличии какой-либо информации просят позвонить по телефонам 8 (017) 268-88-02, 8 (029) 686-76-90, 8 (025) 691-44-90, 8 (029) 507-86-40 или 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-