20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в Орше грозил взорвать бытовой газ в квартире, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Житель Орши позвонил в МЧС 19 января в 14.39. "Мужчина сообщил, что собирается взорвать бытовой газ в квартире девятиэтажного жилого дома на проспекте Текстильщиков. Диспетчер центра оперативного управления Оршанского горрайотдела МЧС Андрей Казаков после завершения разговора незамедлительно доложил о чрезвычайной ситуации в дежурную часть Оршанского РОВД", - рассказали в спасательном ведомстве.
Выяснилось, что наряд милиции уже прибыл на место, но попасть в квартиру не мог. "В это время мужчина вновь позвонил на линию 101. В ходе продолжительной беседы диспетчеру удалось уговорить его открыть дверь работникам милиции", - отметили в МЧС.
Как оказалось, мужчина действительно открыл конфорки газовой плиты. Прибывшие на место специалисты перекрыли газ. "Благодаря слаженным действиям всех служб удалось избежать чрезвычайной ситуации", - подчеркнули в МЧС.-0-
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