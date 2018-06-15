Мужчина в Пуховичском районе ударил сожительницу ножом в шею

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Пуховичского района обвиняется в покушении на убийство сожительницы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Пуховичского района. Он обвиняется в совершении тяжких преступлений. Вечером 20 января в милицию и скорую помощь Марьиной Горки поступили сообщения от граждан, что их соседка с травмами находится на лестничной площадке. Следственно-оперативной группой 26-летняя женщина была обнаружена в тяжелом состоянии с ножевым ранением. Ей своевременно была оказана медицинская помощь, и она осталась жива.

По подозрению в покушении на убийство (ч.1 ст.14 и ч.1 ст.139 УК) был задержан сожитель потерпевшей. Он имеет 7 судимостей за корыстные преступления. "Расследование установило, что мужчина в алкогольном опьянении стал избивать сожительницу из-за ее нежелания отдать деньги. Когда в результате ссоры женщина сказала ему уходить из квартиры, то он нанес ей удар ножом в шею. Потерпевшая смогла убежать и позвать на помощь. В это время мужчина скрылся с места происшествия, но был задержан в городе", - проинформировала Татьяна Белоног.

Фигуранту также предъявлено обвинение по ч.2 ст.205 УК (кражи, совершенные повторно, группой лиц) и ч.1 ст.366 (насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг). "Мужчина со своим знакомым в магазине воспользовались тем, что в торговом зале за ними никто не наблюдает, и ножом срезали запирающее устройство на стеллаже. Похитили перфоратор стоимостью более Br200. Затем вернулись и пытались украсть строительный уровень, но были замечены работником магазина. Женщина пыталась их задержать в кабинете до приезда правоохранительных органов, но они ее толкнули и скрылись с места преступления", - сказала Татьяна Белоног.

Обвиняемый находится под стражей. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для направления в суд.-0-

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