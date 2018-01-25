Мужчина в "Силичах" взял напрокат четыре пары лыж по чужому паспорту и не вернул

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в "Силичах" взял напрокат четыре пары лыж по чужому паспорту и увез их на дачу, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

В дежурную часть Логойского РОВД обратилась работница горнолыжного комплекса "Силичи" с заявлением о пропаже четырех пар лыж. Как она рассказала, мужчина предоставил паспорт и получил лыжный комплект на четверых, так как приехал на отдых с семьей. Когда время проката истекло, мужчина со спортивной экипировкой так и не вернулся.

Оперативники изучили видеозапись камеры наблюдения в пункте проката и паспортные данные. "Выяснилось, что на видеозаписи совсем не тот человек, что на фотографии в документе. Впрочем, это обстоятельство не помешало работнице комплекса выдать спортивные комплекты, - отметили в УВД. - Получив подробное описание подозреваемого, сотрудники розыска установили его личность. Им оказался 43-летний житель Солигорского района. Задержали его возле дома".

Сотрудники милиции обнаружили похищенные лыжи у мужчины на даче. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.209 (мошенничество).-0-