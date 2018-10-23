Мужчина в Стародорожском районе обстрелял из пневматики дом знакомого

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Бараново Стародорожского района 23-летний молодой человек обстрелял из пневматического пистолета дом знакомого. Он около 20 раз выстрелил по окнам, в сторону хозяина и его собаки. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Инцидент, по данным следствия, произошел 5 октября, в милицию позвонила женщина и сообщила о том, что мужчина угрожает сожителю оружием и обстреливает их дом. "По данным следствия, фигурант пришел к дому потерпевшего, чтобы поговорить с ним об их общем знакомом. Хозяин отказался. Тогда мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений на улице стал демонстрировать жителям дома пневматический пистолет. В последующем он беспричинно произвел из него около 20 выстрелов по окнам, в сторону хозяина и его собаки", - рассказала Татьяна Белоног.

Потерпевший успел спрятаться в доме. Фигурант ушел с места происшествия, а пистолет спрятал. Мужчину задержали в соседней деревне, по месту жительства. Стародорожский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия (ч.3 ст.339 УК). Задержанному предъявлено обвинение. Он не работает, ранее был судим за кражи.

"Допрашиваются потерпевшие, свидетели. Собирается материал, характеризующий личность задержанного. Во время проведенных осмотров, обысков, в том числе по месту жительства обвиняемого, обнаружены и изъяты 20 металлических шариков для стрельбы, спрятанный в хозяйственной постройке пистолет и другие признанные вещественными доказательствами предметы", - добавила официальный представитель УСК по Минской области.

К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.-0-