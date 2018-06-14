14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в Витебске продал чужую квартиру, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Витебский городской отдел Следственного комитета предъявил 43-летнему витебчанину обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и организации незаконной миграции. Мужчина мошенническим путем завладел однокомнатной квартирой, расположенной в областном центре. "По данным следствия, он организовал составление завещания престарелой женщиной на имя сына, который в тот момент отбывал наказание. Мужчина под вымышленным предлогом оказания помощи в продаже квартиры заключил ряд гражданско-правовых договоров, продав квартиру третьему лицу за $18,5 тыс. Освободившемуся из мест лишения свободы 63-летнему сыну хозяйки квартиры, гражданину России, передал лишь $4 тыс., завладев остальными деньгами", - рассказала Светлана Сахарова.

Кроме того, обвиняемый, зная о принудительной высылке из Беларуси знакомого, в ноябре 2016 года содействовал его незаконному въезду из Смоленской области и пребыванию в Витебске. "Мужчина проследовал на территорию Смоленской области, где ожидал прибытия 63-летнего знакомого, которого сотрудники отделения по гражданству и миграции после освобождения доставили к пропускному пункту на границе с Россией. Игнорируя установленные законом правила пребывания иностранных граждан на территории Беларуси, привез его на личном автомобиле в Витебск и предоставил место жительства", - добавила официальный представитель УСК.

В итоге 63-летнему мужчине предъявлено обвинение в нарушении срока запрета въезда в Беларусь. Он же признан потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве. Сейчас следователи вместе с сотрудниками органов внутренних дел проверяют 43-летнего обвиняемого на причастность к совершению других преступлений. Оба фигуранта заключены под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.-0-