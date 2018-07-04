4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина в Житковичском районе застрелил сожительницу из ружья, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

Житковичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство) в отношении жителя Любанского района Минской области. "Предварительно установлено, что 1 июля он в доме своего знакомого в д.Буда Житковичского района выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья ИЖ-17. Смертельное ранение получила его сожительница 1992 года рождения, был ранен хозяин дома", - рассказала Мария Кривоногова.

По словам подозреваемого, мотивом совершения преступления стало чувство ревности. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключения под стражу.-0-