1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина выпал из окна многоэтажки в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.
Фрунзенским (г.Минска) РОСК проводится проверка по факту смерти 43-летнего мужчины, тело которого было обнаружено днем 28 февраля вблизи дома по ул.Притыцкого.
"По предварительным данным, он выпал из окна квартиры по месту жительства на 9-м этаже. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются близкие погибшего, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, смерть не носит криминального характера", - проинформировала Марина Дранькова.-0-
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