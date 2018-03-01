1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина выпал из окна многоэтажки в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Фрунзенским (г.Минска) РОСК проводится проверка по факту смерти 43-летнего мужчины, тело которого было обнаружено днем 28 февраля вблизи дома по ул.Притыцкого.

"По предварительным данным, он выпал из окна квартиры по месту жительства на 9-м этаже. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются близкие погибшего, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, смерть не носит криминального характера", - проинформировала Марина Дранькова.-0-