Мужчину в Гомеле прижало холодильником в лифте

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели в Гомеле освободили мужчину, которого прижало холодильником в лифте. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение с просьбой о помощи поступило в МЧС вечером 22 апреля. "Выяснилось, что мужчина с другом поднимали холодильник по лестнице на восьмой этаж. На втором этаже решили воспользоваться пассажирским лифтом. При попытке внести туда холодильник, он сорвался с рук, его ножки застряли в направляющих дверей лифта, и мужчина оказался заблокирован холодильником в кабине. Попытки самостоятельно извлечь холодильник не дали результатов", - рассказали в управлении.

Спасатели через технологический проем открутили ножки холодильника, после чего тот был извлечен на лестничную клетку, а мужчина смог выйти из лифта. Пострадавших нет.-0-