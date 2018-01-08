8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД предупреждает о попытках мошенничества в отношении обманутых вкладчиков финансовой пирамиды. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Аферисты предлагают жертвам пирамиды посреднические услуги по возврату вложенных денег. Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД полагают, что для совершения преступлений используется анкетная база данных белорусских граждан, которые в 2011-2012 годах вложили средства в известную российскую финансовую пирамиду и не получили обещанные выплаты.

Схема действий злоумышленников достаточна проста. На мобильный телефон жертвы поступает звонок с номера российского оператора. Неизвестный абонент сообщает, что ситуация, в которой оказался обманутый вкладчик несколько лет назад, ему достоверно известна. Как и то, что сумма вклада с учетом процентных начислений существенно возросла. Имея якобы непосредственное отношение к работе данной финансовой структуры, незнакомец предлагает помощь в получении вклада. Для этого от адресата требуется выслать определенную сумму в "страховой фонд" организации.

"Получив банковский перевод, "посредник" предлагает значительно увеличить сумму возврата вклада. Необходимым условием для этого является очередной денежный транш, - пояснил заместитель начальника главного управления уголовного розыска МВД Алексей Малахов. - Когда у вкладчика возникают сомнения в искренности намерений "доброжелателя", на требования вернуть высланные им сбережения он получает отказ. Дескать, возврат не возможен, так как деньги сейчас находятся в обороте финансовой организации".

Так, согласившись на условия предприимчивого незнакомца, житель Могилева за два дня "переговоров" отправил на банковский счет подставного лица более $600, а жительница Витебского региона за три дня лишилась почти Br6 тыс.

Как отметили в главном управлении уголовного розыска МВД, все контакты с жертвой происходят исключительно посредством мобильной телефонной связи - никаких письменных уведомлений, официальных договоров и иных документов, подтверждающих законность сделки, не высылается. К сожалению, это не настораживает обманутых вкладчиков, равно как и то, что деньги злоумышленники предлагают перевести не на юридический адрес конкретной организации, а посредством срочного банковского перевода физическому лицу - гражданину Российской Федерации.

Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует гражданам не ввязываться в подобные авантюры и призывает соблюдать бдительность при общении с неизвестными лицами, предлагающими свои посреднические услуги в решении финансовых вопросов.-0-