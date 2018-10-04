МВД прокомментировало расследование убийства бизнесмена в Березино

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследование убийства бизнесмена в Березино продолжается. Есть предпосылки для его успешного завершения. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника главного управления уголовного розыска МВД Беларуси Максим Свирид.
Предприниматель Метельский был убит в 2016 году. "Главное управление уголовного розыска, главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД, УВД Минской области и Березинское РУВД продолжают оперативно-разыскные мероприятия. У нас есть определенные предпосылки к успешному завершению расследования, раскрытию этого преступления", - рассказал Максим Свирид.
Он добавил, что за этот год в Беларуси остается четыре нераскрытых убийства. В одном случае в Витебской области были обнаружены останки человека, предположительно, женщины. "Мы устанавливаем ее личность, обстоятельства убийства. Возбуждено уголовное дело", - отметил он.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
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