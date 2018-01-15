На автотрассе Минск-Гомель микроавтобус насмерть сбил пешехода

15 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На автотрассе М5 Минск-Гомель автомобиль ГАЗ насмерть сбил пешехода, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.
Авария произошла 13 января примерно в 18.30. На 288-м км автодороги М5 Минск-Гомель вблизи деревни Галеевка (Гомельский район) водитель микроавтобуса ГАЗ сбил 55-летнего мужчину, который находился на правой полосе проезжей части. "От полученных травм пешеход скончался. Световозвращающими элементами он обозначен не был, что, вероятно, и стало причиной трагедии", - рассказали в Госавтоинспекции.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. Проводится проверка.-0-
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