На автотрассе Минск-Гомель микроавтобус насмерть сбил пешехода

15 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На автотрассе М5 Минск-Гомель автомобиль ГАЗ насмерть сбил пешехода, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Авария произошла 13 января примерно в 18.30. На 288-м км автодороги М5 Минск-Гомель вблизи деревни Галеевка (Гомельский район) водитель микроавтобуса ГАЗ сбил 55-летнего мужчину, который находился на правой полосе проезжей части. "От полученных травм пешеход скончался. Световозвращающими элементами он обозначен не был, что, вероятно, и стало причиной трагедии", - рассказали в Госавтоинспекции.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. Проводится проверка.-0-