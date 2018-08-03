На АЗС под Пинском обнаружена разлитая ртуть

3 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. На автозаправочной станции под Пинском обнаружена разлитая ртуть, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

В центр оперативного управления Пинского ГРОЧС 2 августа в 14.05 поступила информация, что на территории АЗС №62 в деревне Посеничи на пешеходной дорожке площадью 1 кв.м обнаружено вещество, похожее на ртуть. На место выехал автомобиль химической и радиационной защиты Пинского центра Республиканского отряда специального назначения. Информация подтвердилась. Спасатели-химики провели демеркуризацию территории: с помощью специального устройства они собрали опасное вещество и обработали место разлива препаратами. Общая масса ртути составила 130 г.

После всех работ показания прибора в месте обнаружения ртути не превысили нормы. Пострадавших нет.

Пинское РОВД проводит по факту проверку.-0-

Фото "Полесской правды"