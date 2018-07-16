На БелАЭС при падении с высоты погиб монтажник

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской АЭС при падении с высоты погиб монтажник, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Несчастный случай со смертельным исходом при падении с высоты произошел 16 июля на площадке строительства Белорусской АЭС с монтажником российской субподрядной организации", - сообщили в министерстве.

Причины и обстоятельства несчастного случая расследуются в установленном порядке.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.