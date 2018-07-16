На БелАЭС при падении с высоты погиб монтажник

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской АЭС при падении с высоты погиб монтажник, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
"Несчастный случай со смертельным исходом при падении с высоты произошел 16 июля на площадке строительства Белорусской АЭС с монтажником российской субподрядной организации", - сообщили в министерстве.
Причины и обстоятельства несчастного случая расследуются в установленном порядке.-0-
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3066 BYN
|2.302 BYN
|2.307 BYN
|USD
|1.9725 BYN
|1.971 BYN
|1.975 BYN
|RUB
|3.1678 BYN
|3.155 BYN
|3.165 BYN