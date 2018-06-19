На бобруйчанку завели уголовное дело за распространение порно

19 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении 37-летней бобруйчанки, которая подозревается в распространении порнографии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Подозреваемая разместила в прошлом году на своей странице в соцсети "ВКонтакте" несколько роликов интимного характера, но доступ к ним не закрыла, поэтому видео могли просматривать, в том числе, дети. В марте текущего года запрещенное видео обнаружили правоохранители. Экспертиза показала, что ролики относятся к категории порнографических материалов. Сама женщина пояснила, что закачивала ролики в соцсети для личного просмотра. О последствиях своих поступков не задумывалась.

В отношении бобруйчанки возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с использованием глобальной компьютерной сети интернет.

Подозреваемой может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.-0-