27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На частном подворье в Пинском районе произошел пожар, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании в деревне Парахонск поступило в дежурную часть МЧС 26 июля около 17.40. Огонь бушевал на частном подворье, принадлежащем местной жительнице 1981 года рождения. Стихия уничтожила хозяйственное строение, деревянную баню. Сгорели также кровля и перекрытие жилого дома, повреждены стены, внутренняя отделка и имущество.
Специалисты выясняют обстоятельства возникновения пожара. В качестве основной версии рассматривается детская шалость с огнем.-0-
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