На даче в Берестовицком районе сгорели отец и сын

21 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Отец и сын погибли при пожаре на даче в Берестовицком районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Как сообщалось, о пожаре в деревне Третьяки Берестовицкого района поступила информация 21 июня в 3.47. Об этом рассказал мужчина, следовавший на рыбалку. Горел кирпичный дом, использующийся под дачу.

"Прибывшие спасатели ликвидировали пожар. Огнем уничтожена кровля, перекрытие, имущество. Под обломками сгоревших строительных конструкций, недалеко от выхода, бойцы МЧС обнаружили обгоревшие останки тела, предположительно, 48-летнего хозяина, а в комнате - его 9-летнего сына", - отметили в областном управлении МЧС.

Известно, что постоянно семья проживает в Гродно. Для установления обстоятельств и идентификации личностей погибших на месте трагедии работает следственная группа. Назначены экспертизы.-0-