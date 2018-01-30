На экс-руководителя туркомпаний "Буэно Тревел" и "Оушен Тревел" завели еще одно дело

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На бывшего руководителя туркомпаний "Буэно Тревел" и "Оушен Тревел" Руслана Косенкова завели еще одно уголовное дело. Об этом сообщила в эфире "Альфа-радио" официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, передает БЕЛТА.

Дело находится в производстве управления Следственного комитета по Минску. 26 января этого года фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК (хищение имущества в крупном размере путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное повторно). Сейчас обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела. После этого они будут переданы прокурору для направления в суд.

Это дело стало продолжением нашумевшей истории, когда белорусские граждане, обратившись в турфирму, оплачивали услуги наличными деньгами. Компания эти деньги забирала себе, а билеты и проживание в гостиницах на имя клиентов покупала за счет граждан Австралии. За эти противоправные действия в январе 2017 года Руслан Косенков был приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с доступом к компьютерной информации сроком на 5 лет.

Еще тогда в рамках расследования дела управление Следственного комитета по Минску направляло в Испанию и Грецию международные просьбы об оказании правовой помощи для установления дополнительных обстоятельств, которые касались оплаты услуг. Речь шла о проживании 11 клиентов турфирмы "Оушен Тревел" в шести отелях.

Недавно были получены ответы от международных партнеров из Испании и Греции. Согласно полученным сведениям, во всех случаях оплата производилась путем введения информации о реквизитах банковских платежных карт Австралии. "Естественно, информация о них была получена преступным путем. То есть белорус выезжал на отдых за границу, а оплата отеля осуществлялась с банковской карты гражданина Австралии", - пояснила Юлия Гончарова.

Был факт, когда оплата за проживание в гостинице была отменена. В связи с этим администрация отеля отправила на почтовый ящик туркомпании соответствующее сообщение. "В ответ пришло сообщение с предложением оплатить (услуги проживания. - Прим. БЕЛТА) с использованием реквизитов банковский платежной карты гражданина США. Но у работников гостиницы это вызвало подозрение, они отказались принимать эти условия и потребовали перевести денежные средства на расчетный счет отеля напрямую. Чтобы избежать дальнейших вопросов, денежные средства поступили на личную банковскую карту отдыхающего. Турфирма созвонилась с клиентом, перечислила ему напрямую деньги, и он там на месте расплатился за предоставляемые услуги", - сказала официальный представитель Следственного комитета.

В ходе расследования уголовного дела белорусские правоохранители взаимодействовали с представителями платежных систем, которые подтвердили противоправный характер операций. Кроме того, столичные следователи, чтобы выяснить иные обстоятельства этого преступления, в том числе подтвердить личность гражданки Австралии, от имени которой осуществлялось бронирование и оплата этих отелей посредством Booking, направили запросы в другие государства, в том числе в Австралию.-0-