На Гомельском химзаводе при ремонтных работах произошло возгорание

17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На Гомельском химическом заводе при проведении ремонтных работ произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.
При плановых ремонтных работах в изолированном металлическом аппарате (абсорбционной башне) из-за попадания искр на остатки гуммировочного слоя площадью 5 кв.м произошло его возгорание, не выходящее за пределы аппарата.
"Возгорание было оперативно ликвидировано. Материального ущерба и пострадавших нет", - сообщили на предприятии.-0-
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