На гродненца, до смерти замучившего кота, завели дело

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно следователи выясняют обстоятельства гибели животного из-за жестокого обращения, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Представители зоозащитной организации обратились в органы внутренних дел с записью с камеры наблюдения. На видео видно, что мужчина, подозвав кота к себе, начал бить и душить животное. После этого поспешил скрыться.

"После тщательного изучения видеозаписи в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Гродно. Следователи установили, что преступление он совершил 14 июля около 17 часов в общественном месте на Индурском шоссе в Гродно", - отметил Сергей Шершеневич.

В отношении мужчины Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель, совершенное из хулиганских побуждений (ч.1 ст.339-1 УК).

Подозреваемый ранее судим, в том числе за хулиганство, нигде не работает. Мужчина до смерти замучил кота, будучи пьяным. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Учитывая характер содеянного, планируется проведение в отношении подозреваемого судебно-психиатрической экспертизы.-0-