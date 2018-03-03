На лесобирже компании "Пинскдрев" погиб рабочий

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. На предприятии ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" погиб рабочий, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении Департамента государственной инспекции труда.

Несчастный случай произошел 2 марта на территории филиала компании - лесобирже. В 7.50 в проточном бассейне для обработки сырья был обнаружен труп 37-летнего термообработчика древесины IV разряда.

Причина трагедии устанавливается. Очевидцев происшествия нет. По факту гибели рабочего проводится проверка.

В управлении департамента обратили внимание, что это уже второй смертельный случай с начала 2018 года в холдинговой компании "Пинскдрев". Как сообщалось, 19 января в производственном цеху ООО "Шперплат" был смертельно травмирован движущимися частями оборудования 38-летний лущильщик шпона.-0-