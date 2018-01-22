На одном из предприятий компании "Пинскдрев" погиб рабочий

22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. На одном из предприятий ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" погиб рабочий, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении Департамента государственной инспекции труда.

Несчастный случай произошел 19 января в 11.30 в производственном цеху общества с ограниченной ответственностью "Шперплат". По предварительной информации, 38-летний лущильщик шпона при работе на лущильном станке, не выключив оборудования, зашел в рабочую зону центровочно-загрузочного устройства. В результате нарушения техники безопасности мужчина был смертельно травмирован движущимися частями оборудования.

По факту гибели рабочего проводится проверка.

В управлении дополнили, что в минувшем году мобильная группа по профилактике производственного травматизма, в которую входят представители различных служб и ведомств, неоднократно пыталась попасть на территорию ООО. При этом всякий раз чинились препятствия для посещения группой этого предприятия.-0-