На одном из предприятий компании "Пинскдрев" погиб рабочий

22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. На одном из предприятий ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" погиб рабочий, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении Департамента государственной инспекции труда.
Несчастный случай произошел 19 января в 11.30 в производственном цеху общества с ограниченной ответственностью "Шперплат". По предварительной информации, 38-летний лущильщик шпона при работе на лущильном станке, не выключив оборудования, зашел в рабочую зону центровочно-загрузочного устройства. В результате нарушения техники безопасности мужчина был смертельно травмирован движущимися частями оборудования.
По факту гибели рабочего проводится проверка.
В управлении дополнили, что в минувшем году мобильная группа по профилактике производственного травматизма, в которую входят представители различных служб и ведомств, неоднократно пыталась попасть на территорию ООО. При этом всякий раз чинились препятствия для посещения группой этого предприятия.-0-
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