15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На озере Юбилейном под Гродно спасен провалившийся под лед мужчина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Трагедией могло закончиться катание на коньках по некрепкому льду для 29-летнего жителя одной из деревень в пригороде Гродно. Все произошло на озере Юбилейном: мужчина выписывал пируэты на льду неподалеку от дамбы и в какой-то момент провалился в воду.

"На ситуацию обратили внимание на спасательной станции. Тут же к месту происшествия направились спасатели. И мужчина был извлечен из воды", - отметили в Гродненской областной организации ОСВОД. Там подчеркнули, что это первое в регионе происшествие на воде в 2018 году.

Спасатели напоминают, что выход на неокрепший лед смертельно опасен: например, на озере Юбилейном льдом покрыто лишь половина водной глади.

В связи с погодными условиями ОСВОД в регионе усилил патрулирование водоемов. В зоне внимания наиболее популярные у зимних рыбаков озера и реки. Спасатели рекомендуют пока не выходить на лед либо делать это в зоне действия спасательных станций и постов. Напоминают они и о необходимости соблюдать меры безопасности, надевать спасательный жилет, иметь другой необходимый инвентарь.-0-