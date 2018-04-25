25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Минске погиб человек, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в 12-этажном доме по улице Леси Украинки в Минске спасатели получили днем 24 апреля. Пожар начался в однокомнатной квартире на 11-м этаже. В ней было обнаружено тело мужчины с термическими ожогами.

Спасены пятеро человек, большинство из них - пенсионеры. Еще семерым спасатели помогли эвакуироваться.

Причина возгорания устанавливается.-0-