На рынке "Ждановичи" задержали четырех нелегальных мигрантов

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция задержала четырех нелегальных мигрантов на рынке "Ждановичи", сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники подразделений по гражданству и миграции 7 июля провели рейд на территории ТД "Ждановичи". "На предмет легальности пребывания на территории Беларуси проверено 36 иностранных граждан. Задержаны четыре иностранца, которые нарушили законодательство о правовом положении иностранных граждан. Они привлечены к установленной законом ответственности", - проинформировали в ГУВД.-0-
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