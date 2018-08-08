На суде по делу о гибели Коржича зачитывают обвинение

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На процессе по делу о гибели рядового Александра Коржича после краткого перерыва прокурор продолжает зачитывать обвинение, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

К этому времени прокурор полностью зачитал обвинение одному из фигурантов - сержанту Евгению Барановскому, который

обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст.430 (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), а также по ч.1 ст.205 УК (кража).

По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.ч. 1.2 ст.430, ч.3 ст.455) и младший сержант Егор Скуратович (ч.ч. 1.2 ст.430, ч.3 ст.455).

На суде присутствуют мать погибшего Светлана Коржич и военнослужащие, которые так же как и она проходят по делу потерпевшими. Светлана Коржич в беседе с журналистами подчеркнула, что будет требовать для обвиняемых самого жесткого наказания.

Судебное разбирательство Минский областной суд проводит в здании суда Московского района.

Как ранее сообщалось БЕЛТА со ссылкой на председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, фигуранты дела признали фактическую сторону предъявленного обвинения, хотя утверждают, что не имели умысла на такие тяжкие последствия. То есть они полагают, что не виновны в самоубийстве рядового Коржича.

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. На первоначальном этапе следствие рассматривало три версии: самоубийство, умышленное убийство и доведение до самоубийства. По результатам расследования СК пришел к выводу, что имело место доведение до самоубийства.

После предъявления окончательного обвинения трем сержантам в доведении до самоубийства рядового Коржича Следственный комитет объявил о завершении предварительного расследования и передаче материалов дела для ознакомления матери погибшего Светлане Коржич и обвиняемым.

После изучения материалов уголовного дела (а они составляют более 30 томов) по ходатайству женщины проводились дополнительные следственные действия. Все заявленные матерью погибшего солдата ходатайства удовлетворены в полном объеме. В том числе была проведена эксгумация тела, назначена повторная комплексная судебно-медицинская экспертиза. Она подтвердила выводы первоначальной экспертизы, в частности о том, что на теле умершего каких-либо иных телесных повреждений, не связанных с самоповешением, не имеется.-0-