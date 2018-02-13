На торфобрикетном заводе под Лидой погибла лаборант

13 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следствие устанавливает обстоятельства гибели на рабочем месте 37-летней женщины. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Несовместимые с жизнью травы 37-летняя лаборант ОАО "Торфобрикетный завод Лидский" получила 9 февраля при проведении физико-механических испытаний прочности брикета.

"Установлено, что получившая телесные повреждения женщина выполняла свои обязанности с использованием механической установки, не отвечающей требованиям безопасности", - отметил Сергей Шершеневич. Это привело к тому, что одежда женщины зацепилась за оборудование, она была травмирована вращающимся стальным барабаном. Острая кровопотеря и травматический шок привели к смерти.

По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.306 УК), возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в совершении преступления признан 27-летний мастер смены брикетного цеха.

Следователи управления Следственного комитета по Гродненской области и Лидского районного отдела Следственного комитета с участием экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области и специалистов Лидского межрайонного отдела Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда осмотрели место происшествия, изъяли и изучили документацию по охране труда и технике безопасности. Выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжается. Допрашиваются руководители и работники. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Выполняются иные следственные и процессуальные действия.

Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования уголовного дела.-0-

Фото Государственного комитета судебных экспертиз