20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе М1 в Борисовском районе похитили 700 м снегозащитной сетки, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
Снегозащитная геосетка на 459-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница России вблизи д. Приямино была похищена в период с 16 по 19 марта. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК (кража). Правоохранители призывают граждан, которые располагают информацией по данному факту, сообщить по телефону 102 либо в ближайший отдел милиции.
Сетки из синтетических материалов, которые вызывают завихрения воздушного потока, благодаря чему снег осаждается не на проезжей части, а на подходах к ней, - часть защиты дорог от снежных заносов. Наличие подобных конструкций повышает безопасность дорожного движения. Они устанавливаются на участках, которые подвержены образованию снежных переметов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4241 BYN
|2.417 BYN
|2.42 BYN
|USD
|1.9641 BYN
|1.961 BYN
|1.965 BYN
|RUB
|3.4029 BYN
|3.39 BYN
|3.408 BYN