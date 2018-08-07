На трассе М1 женщина погибла после двойного наезда

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе М1 женщина скончалась после двойного наезда, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Авария на 272-м км дороги Брест - Минск - граница РФ вблизи д.Залужье Столбцовского района произошла 6 августа около 23.20. "Минчанин за рулем Nissan Almera сбил находившуюся на проезжей части 39-летнюю жительницу Столбцовского района. После чего на пешехода совершил наезд Renault Megane. В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.

Участок проезжей части не освещался, пешеход световозвращающими элементами не была обозначена. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения).-0-