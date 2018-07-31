На витебчанина завели уголовное дело за подделку сертификата техосмотра

31 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На витебчанина завели уголовное дело за подделку сертификата о прохождении техосмотра автомобиля, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области Анна Барышникова.

Мужчина, воспользовавшись схожестью в написании цифр 6 и 8, внес изменения в сертификат о прохождении государственного технического осмотра на личный автомобиль.

"Техническая экспертиза документа, проведенная Витебским межрайонным отделом ГКСЭ, установила, что в оттиске штампа первоначально имелась запись "нояб. 2016", которая была изменена на "нояб. 2018". Невооруженным взглядом исправления не были заметны. Но определенные признаки, к примеру наличие элементов, выполненных с большим нажимом, более интенсивно окрашенных частей надписи, отличающийся оттенок красящего вещества и иные, позволили сделать квалифицированный вывод", - рассказала Анна Барышникова.

В отношении 33-летнего витебчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 УК. Подобная попытка обойти закон может закончиться серьезным наказанием, вплоть до ограничения свободы на срок до двух лет.-0-