На водителя квадроцикла за поездки по Гродно составили протокол

12 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно за поездки по городским улицам на водителя квадроцикла составили протокол, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В поле зрения сотрудников ГАИ квадроциклист попал в субботу, 10 марта. Мужчина отправился от гаража на АЗС на ул.Подольной, где его и остановил наряд.

"Кроме того, у водителя не было подтверждающих право собственности документов. Говорил, что покупал квадроцикл в Бресте и сделку не оформлял", - отметили в ГАИ. В соответствии с правилами квадроцикл не предназначен для участия в движении по дорогам общего пользования. За въезд на такую дорогу и съезд с нее в неустановленных местах предусмотрена ответственность по ч.4 ст.18.36 КоАП.

Владельцы мотовездеходов, которые устраивают гонки в лесных массивах, парках, лесопарковых зонах, могут быть привлечены к административной ответственности по ст.15.22 КоАП (незаконное уничтожение, изъятие или повреждение деревьев и кустарников или иной растительности). К ответственности по ст.10.8 КоАП (уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая сельскохозяйственных культур или насаждений) могут быть привлечены и те, кто выбирает для поездок поля и портит посевы и насаждения.-0-