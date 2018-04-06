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На заводе "Белшина" при пожаре пострадал сварщик

Происшествия 06.04.2018 | 08:41
Фото Могилевского областного УМЧС
Фото Могилевского областного УМЧС

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заводе "Белшина" при пожаре пострадал сварщик, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В четверг, 5 апреля, в 11.16 поступило сообщение о пожаре на втором этаже трехэтажного здания подготовительного цеха завода крупногабаритных шин на территории ОАО "Белшина" в Бобруйске Могилевской области. Работниками МЧС спасен гражданин 1955 года рождения, сварщик данного цеха, который с ожогами 1-3-й степени (2% тела) и отравлением продуктами горения госпитализирован.

В результате пожара повреждены 9 пог.м воздуховода, 6 пог.м силового кабеля, система маслоподачи резиносмесителя, закопчены оборудование и стены. Технологический процесс не нарушен.

Предполагаемая причина пожара - нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.-0-

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Теги
МЧС, пожар, предприятие, травматизм
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