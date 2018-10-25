В Стародорожском районе горела зерносушилка

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар зерносушилки в Стародорожском районе ликвидирован спасателями. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Сообщение о загорании напольной зерносушилки в комплексе ОАО "Арэса-агро" поступило в МЧС от очевидца в 0.30. По прибытии к месту вызова спасателей наблюдалось открытое горение внутри здания зерносушилки. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.

В результате огнем повреждена крыша зерносушилки на площади 100 кв.м, 2,5 т кукурузы. Технологический процесс сушки приостановлен в одном отсеке, остальные спасателям удалось отстоять от огня.

Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. -0-

Фото МЧС