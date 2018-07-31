31 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/.На зерносушильном комплексе в Россонском районе произошел пожар, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в зерносушильном комплексе, расположенном в деревне Селявщина, поступило сегодня в 01.22 . В результате происшествия были повреждены 200 кг пшеницы. Работниками МЧС и хозяйства спасено 39,8 т зерна.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-