Начальник филиала "Минскоблдорстроя" брал откаты в 10% от сделки

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник филиала "Минскоблдорстроя" брал откаты в размере 7-10% от суммы сделки. Об этом в прямом эфире программы "Причины и следствие" на "Альфа Радио" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

Следственным управлением УСК по Минску завершено расследование уголовного дела по обвинению начальника одного из филиалов КУП "Минскоблдорстрой" в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки в крупном размере). "Проведенная Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля доследственная проверка установила, что руководитель с декабря 2016 по январь 2018 года принял от директора коммерческой организации более Br18 тыс. Согласно достигнутой договоренности, размер незаконного вознаграждения составлял 7-10% от суммы сделки. Деньги начальник филиала получал за оказание содействия в заключении договоров поставки мазута, битума и погашении филиалом дебиторской задолженности", - рассказала Юлия Гончарова.

Мужчина находится под стражей. Ему предъявлено обвинение. На его имущество - две квартиры, бытовую технику и деньги общей стоимостью свыше Br300 тыс. - наложен арест. Уголовное дело прокурором направлено в суд.

Как сообщалось, в январе руководителя филиала задержали при получении очередного вознаграждения в размере $2,3 тыс.-0-