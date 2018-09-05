Начальник патологоанатомического бюро в Могилеве присвоил более Br30,7 тыс.

5 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Могилевской области расследует уголовное дело в отношении начальника Могилевского областного патологоанатомического бюро. Руководитель обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере (ч. 4 ст. 210 УК Республики Беларусь), сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Первоначальными следственными действиями установлено, что обвиняемый, используя свои служебные полномочия, на протяжении 12 лет систематически получал различными суммами денежные средства от подчиненных ему по службе работников за необоснованно выплаченные им премии. Он не остановился даже когда узнал, что в отношении подчиненных возбуждено уголовное дело.

Таким образом, обвиняемый завладел денежными средствами в сумме более Br30,7 тыс., причинив Могилевскому областному патологоанатомическому бюро ущерб в особо крупном размере.

"С целью возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Оксана Соленюк.

Во время проведения первоначальных следственных и процессуальных действий изъяты необходимые финансовые документы, которые приобщены к материалам уголовного дела, изучаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Назначен ряд экспертных исследований.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-