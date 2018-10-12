Начальник МТК из Волковысского района скрывала падеж скота за документами о его продаже

12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Начальник молочно-товарного комплекса скрывала падеж скота, оформляя подложные документы о его продаже. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника Волковысского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области Владимир Юрчак.

По материалам проверки финансовой милиции Волковысский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.427 УК (служебный подлог). В совершении преступления подозревается бывший начальник молочно-товарного комплекса "Яновичи" филиала "Агрокомплекс "Шиловичи" ОАО "Агрокомбинат "Скидельский".

"Установлено, что с августа 2016 года по июль 2017 года начальник комплекса для сокрытия фактов падежа 32 голов скота оформила подложные документы о реализации мяса и субпродуктов работникам филиала. Это позволило ей дополнительно получить доплаты к своей заработной плате, сельхозорганизации же был причинен имущественный вред", - отметил Владимир Юрчак. Он подчеркнул, что за увеличение падежа по сравнению с предыдущим годом привлечь к дисциплинарной и материальной ответственности могли не только начальника комплекса, но и руководителей филиала, поэтому во время расследования уголовного дела будет дана правовая оценка деяниям и других должностных лиц предприятия.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.-0-