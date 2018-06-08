Начальник отдела ОАО "Бобруйскагромаш" обвиняется в получении взятки

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник одного из отделов ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" обвиняется в получении взятки. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Факты взяточничества выявили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Московского РУВД Минска. Установлено, что начальник отдела с 2013 года получала от представителей коммерческих структур взятки для своевременных расчетов за поставленный в ОАО металлопрокат. Товар поставлялся в соответствии с договорами, заключенными по результатам проведенной ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" закупки за счет собственных средств.
В качестве взяток начальник отдела получила денежные вознаграждения на общую сумму более $10 тыс. В отношении нее возбуждено более 10 уголовных дел по ч.1 ст.430 УК (получение взятки).
Оперативники службы БЭП Минска устанавливают иные факты противоправной деятельности должностного лица.-0-
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