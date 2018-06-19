Начальник патологоанатомического бюро в Минске задержан за взятку

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД с поличным при получении взятки задержан начальник Городского клинического патологоанатомического бюро в Минске. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Более Br5 тыс. и $300 руководитель получил от представителя коммерческой структуры за благоприятное решение вопросов о заключении договоров на поставку ритуальных принадлежностей для магазина на территории организации и за своевременную оплату поставленного товара. "Информация о коррупционной деятельности мужчины поступила оперативникам в конце мая. Установлено, что взятки, которые передавались как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте, начальник бюро получал уже более 10 лет. Размер ежемесячного вознаграждения равнялся 10% от суммы поставленного товара", - рассказали в МВД. Как отметили в ведомстве, в последнее время фигурант проявлял осторожность - старался получать деньги ежеквартально, чтобы уменьшить количество встреч с представителями коммерческих структур.

Центральным аппаратом ГСУ Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки в особо крупном размере). Ее санкция предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас ведется работа по установлению дополнительных фактов его противоправной деятельности. Оперативниками ГУБОПиК уже зафиксированы многочисленные факты получения фигурантом денег от представителей коммерческих структур. Инкриминируемая сумма - не менее $200 тыс.-0-