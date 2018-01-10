Начальник подразделения "Гродногаза" за взятки лоббировал сторонние интересы

10 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Начальник подразделения "Гродногаза" за взятки лоббировал интересы субъектов хозяйствования. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Управлением СК по Гродненской области завершено расследование уголовного дела по обвинению в совершении коррупционного преступления начальника структурного подразделения Гродненского производственного управления "Гродногаз", расположенного в Гродненском районе. Основанием для возбуждения дела послужили материалы проверки, проведенной управлением по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома.

"С августа 2015-го по декабрь 2016 года 34-летний руководитель вступил в преступный сговор с представителем нескольких субъектов хозяйствования, которым на основании заключенных договоров оказывались на возмездной основе услуги по хранению сжиженного углеводородного газа", - отметил Сергей Шершеневич. После этого мужчина получал взятки за то, что подчиненные ему сотрудники выполняли непредусмотренную договором и несвойственную им работу по сканированию, копированию, отправке документов и оформлению международных автотранспортных накладных. Кроме того, в экономически выгодных для субъектов хозяйствования пределах сохранялись ежемесячные технологические показатели потерь хранящегося газа. Это позволяло не нести дополнительные финансовые затраты по компенсации потерь газа при хранении.

В общей сложности должностное лицо получило в качестве взяток $12 тыс. Обвиняемый содержится под стражей. Следователи наложили арест на его имущество в сумме около Br85 тыc. Для принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в адрес предприятия направлено представление.

"Допросив свидетелей, изучив финансово-хозяйственную и договорную документацию, проведя ряд осмотров и исследований, иные следственные и процессуальные действия, следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками милиции собрали достаточный объем доказательств. Действия должностного лица квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере)", - отметил Сергей Шершеневич.

Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения в суд.-0-